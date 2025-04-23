Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale\'deki milli bilinç kampını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz burada 57'nci Alay'da çarpışan bütün askerlerimizin, şehit olan askerlerimizin ziyaretine geldik.

23.04.2025 19:58
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Biz burada 57'nci Alay'da çarpışan bütün askerlerimizin, şehit olan askerlerimizin ziyaretine geldik. Onlara dua etmek için buradayız. Onların bize bıraktığı şehitlik ruhunu en güzel bir şekilde kazanmak için buradayız." dedi.

Erbaş, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından düzenlenen, 53 il ve 7 ülkeden 3 bine yakın izcinin katıldığı, 57. Alay Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı'nı ziyaret etti.

Federasyon Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Ali Erbaş, gençleri selamladı, kamp hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Erbaş, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na vatan savunması sırasında şehitlik mertebesine ulaşan ecdadı anmak için geldikleri söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'ndaki "kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağa sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.." mısralarını hatırlatan Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"Şüheda şehitler demek. Şehitler şehit kelimesinin çoğuludur. Şüheda, yani toprağın hangi karışını sıksan şehitler fışkırır diyor İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy. Sevgili gençler, biz burada 57'nci Alay'da çarpışan bütün askerlerimizin, şehit olan askerlerimizin ziyaretine geldik. Onlara dua etmek için buradayız. Onların bize bıraktığı şehitlik ruhunu en güzel bir şekilde kazanmak için buradayız. Siz gençlerimizle iftihar ediyoruz ve diyoruz ki ey şehitlerimiz, şehit dedelerimiz, torunlarınız olarak buradayız. Söz veriyoruz, sizin bize emanet etmiş olduğunuz bu vatanı en güzel bir şekilde koruyacağımıza, ahlaklı gençler olarak Rabbine, Peygamberine, kitabına, itaatkar gençler olarak ömrümüzün sonuna kadar vatan sevgisini kalbimizin en derin yerinde muhafaza ederek devletimize, milletimize en faydalı şekilde hizmet ederek ömrümüzü tamamlamaya söz veriyoruz. Ey şehit dedelerimiz diye buradan onların duyacağı şekilde seslenmek istiyoruz."

Başkan Erbaş, "Mehmet Akif, 'Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber sana aguşunu açmış duruyor peygamber' mısralarında ifade ettiği gibi şehit dedelerimiz peygamberlerine kavuşmak için, onunla kucaklaşmak için buralarda fedai can ettiler. Bizler de sıramız geldiğinde gözümüzü kırpmadan şehit olacak bir ruhla gençlerimizi yetiştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ardından kampa katılan illerin izcilerin bayrak geçişini izleyen Başkan Erbaş, şehitler için dua edip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında izciler tarafından hazırlanan etkinlikleri izledi.

Törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Çanakkale Müftüsü Mustafa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Çanakkale'deki temasları kapsamında Valiliği de ziyaret etti.

Burada Vali Ömer Toraman ile valilik makamında görüşen Erbaş'a günün anısına Vali Toraman hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Çanakkale'deki milli bilinç kampını ziyaret etti - Son Dakika

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