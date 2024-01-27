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Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 kadın il müftü yardımcısını atayacak - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 kadın il müftü yardımcısını atayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre 16 kadın il müftü yardımcısını kurum içi naklen atayacak. Başvurular, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek. Atamalar Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay illerine yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 16 kadın il müftü yardımcısını atayacak
27.01.2024 - 16:25,
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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara yazılı ve sözlü sınavı sonucuna göre 16 kadın il müftü yardımcısını kurum içi naklen atayacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 29 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

Kadın il müftü yardımcıları, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Uşak, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kars, Kastamonu, Ordu, Osmaniye, Şırnak, Tunceli ve Hatay'a atanacak.

Ankara'da yapılacak sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA
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