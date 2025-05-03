Diyanet-Sen'den Televizyon Yayınlarına İmza Kampanyası

Diyanet-Sen Kırklareli Temsilciliğince gündüz kuşağı televizyon programlarının aile yapısını olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu tür yayınlara son verilmesi için imza kampanyası başlattı.

Diyanet-Sen Temsilcisi Remzi Ayna, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, imza kampanyasının 81 ilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Toplumun en kıymetli hazinelerinin, köklü ahlak anlayışı ve iffet merkezli hayat tarzı olduğu belirten Ayna, "Ne var ki günümüzde, bazı medya yayınlarında bu değerlere zarar veren içeriklerin artması endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle gündüz kuşağında yayınlanan bazı televizyon programlarında çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, cinayet ve çarpık ilişkiler gibi hem insan fıtratına hem de toplumsal yapımıza aykırı konular, olağanlaştırılarak kamuoyuna sunulmakta, böylece vicdanları yaralayan içerikler normalleştirilmektedir." dedi.

Ayna, bu programlara son verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, Memur-Sen Kırklareli İl Başkanı Selahattin Karanfiler de konuşma yaptı.