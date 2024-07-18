Diyanet-Sen, din görevlisine yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Diyanet-Sen, din görevlisine yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ömer Evsen, bir din görevlisinin bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yaptı. Evsen, her yıl şiddet vakalarıyla karşı karşıya kalındığını belirterek, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Saldırganın bulunması ve yargı önüne çıkarılması için Diyanet-Sen'in konunun takipçisi olacağını söyledi.

18.07.2024 16:33
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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) Genel Başkan Yardımcısı Ömer Evsen, kentte bir din görevlisinin yaralandığı bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Evsen, beraberindeki din görevlileri ile Yenişehir İlçe Müftülüğü önünde yaptığı açıklamada, doktor, hemşire, öğretmen, din görevlisi fark etmeksizin her yıl şiddet vakaları ile karşı karşıya kalındığını belirtti.

Şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Evsen, şunları söyledi:

"Çift Kastal Camisi imamı Ramazan Demir önceki gün sabah namazına giderken cami çevresinde ateş yakmış olan bir grubu uyarmış daha sonra bu kişi veya kişiler tarafından kesici ve delici aletle yaralanmıştır. Hocamız çevreden gelenler tarafından hastaneye yetiştirilmesine rağmen ciddi kan kaybı yaşamıştır. Bugün burada hocamız Ramazan Demir'e yapılan saldırıyı kınamak için toplandık. Saldırgan bir an önce bulunsun, yargı önüne çıkarılsın, kamu vicdanı rahatlatılsın. Diyanet-Sen konunun takipçisi olacaktır. Bu menfur olayı lanetliyoruz. Suçluların bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına saldırıda yaralanan imam Demir de katıldı.

Kaynak: AA

Yargı, Saldırı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen, din görevlisine yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı - Son Dakika

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