Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı - Son Dakika
Diyanet'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı

Diyanet\'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
09.08.2025 16:37  Güncelleme: 17:37
Diyanet\'ten, programda kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklama: İşlem başlatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'de yayınlanan "Günün Bereketi" programında kullanılan "Allah baba" ifadesine ilişkin açıklamada bulundu. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir" ifadeleri yer aldı.

Diyanet TV'de yayınlanan bir programda yayın konuğunun kullandığı "Allah baba" ifadesi sonrası, konuyla ilgili sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyanet TV'de canlı yayınlanan "Günün Bereketi" programının 313. bölümünde kullanılan bir ifadeye ilişkin açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Kadın ve aileye dair konuların ele alındığı programın, 6 Ağustos tarihindeki yayınına yazar Hatice Ebrar Akbulut'un katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TEVHİT İLKESİNE AYKIRI BİR İFADE"

"Konuğun canlı yayında program içerisinde, bir başkasından naklen de olsa 'Allah baba' ifadesini kullandığı tespit edilmiştir. Tevhit ilkesine aykırı olan bu ifadenin yayın prensiplerimizle bağdaşması ve din eğitimi açısından kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

"ALLAH DOĞMAMIŞTIR, DOĞURMAMIŞTIR"

Zira biz iman ederiz ki, Allah doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun eşi, benzeri, oğlu ve ortağı yoktur. Bu hakikatin hilafına olan söz konusu ifadenin ekranımızda kullanılmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını kamuoyumuzla paylaşır, dikkatli ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı kıymetli izleyicilerimize şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: AA

    Yorumlar (6)

  • Sk 06:
    diyanet değil hıyanet işleri başkanlığı birşeyler bulmuş yine Audi soytarısı 2 4 Yanıtla
    Vedat Tekin:
    Kes boş yapma 0 0
  • Mustafa İLTER:
    Şu adamı her gördüğümde tiksiniyorum 2 3 Yanıtla
    Vedat Tekin:
    Sen aynaya bir bak hele 0 0
  • Hakim ATMACA:
    Alıştıra alıştıra ki diyanetin başındaki zat dinemi veya dinsizliğemi hizmet ediyo bilemedim 2 3 Yanıtla
  • 123456Ff.:
    eskiden camilerde cuma günleri falan cami inşaatı için para toplanacak deniyordu. şimdi ise rutin olarak her hafta inşaatı devam eden camiler için para toplanacaktır diyorlar. yazık... 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
