Diyanet'ten Atatürk Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet'ten Atatürk Açıklaması

23.07.2025 18:55
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Diyanet, 2025 takviminde Atatürk'ün isminin geçtiğini ve 2026'da da yer alacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Diyanet takviminde Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin çeşitli vesilelerle geçtiğini, 2026 takviminde de yer verilmesinin planlandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinde yer alan "Diyanet takviminin 2026 yılı için hazırlanan baskısında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediği, 2025 yılı takviminde ise 10 Kasım tarihli sayfada ise geçiştirildiği" ifadelerinin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Tarihe mal olmuş devlet büyükleri, ilim adamı, sanatkar ve milli kahramanlar gibi önemli şahsiyetlere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e defaatle takvimde yer verdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 Diyanet takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı değişik vesilelerle müteaddit kereler geçmektedir. 2026 Diyanet takviminde de yer verilmesi planlanmıştır. Bu nedenle 2026 takviminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiaları tamamen gerçekçilikten uzaktır. Ayrıca 2026 Diyanet takviminin basımı henüz gerçekleştirilmemiştir. Henüz baskısı yapılmayan 2026 takvimi ile ilgili böyle bir iddia ortaya atılması, gazetenin Başkanlığımıza yönelik art niyetli ve tarafgir yaklaşımını bir kez daha göstermiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet'ten Atatürk Açıklaması - Son Dakika

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