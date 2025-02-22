Diyarbakır Anneleri 2000. Günde Nöbette

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Diyarbakır anneleri 2 bin gündür evlatları için nöbette

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da eski HDP İl Başkanlığı binası önde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 2 bin gündür aralıksız devam ediyor.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi aralıksız sürüyor. 2 bin gündür devam eylemde 380 aile; kar kış, salgın, bayram demeden evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Ailelerin ve güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu 60 örgüt mensubu teslim olarak ailesine kavuştu.

Ellerinde Türk bayrakları ile toplanan aileler 2 bininci günün anısına basın açıklaması yaptı. Aileler adına konuşan Sadiye Tokay, 2 bin gündür bu mücadeleyi verdiğini söyledi. Tokay, "Ben buradan DEM Parti'ye ve PKK'ya sesleniyorum. Ellerini vicdanlarına koysunlar bu soğukta onların evlatları bir gece eve gelmese onlar ne yapardı. Biz burada anne ve babalar olarak gözyaşı yerine artık kan döküyoruz. Yeter artık, çocuklarımızı özgür bıraksınlar. Eğer bir barış var ise bizim çocuklarımızın üstünden yürüsün. 2 bin gündür burada anne ve babalar feryat figan ederken onlar hiç sesimizi duymadılar" dedi.

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın ise, 2 bin gündür HDP il binasının önünde evlat nöbeti tuttuklarını hatırlattı. Oğluna seslenen Aydın, "Oğlum bakın sizin için artık gözyaşlarımız kalmadı, gözlerimizden artık kan geliyor. Öldük, bittik burada bırakın o dağları, bırakın orada ölmeyi gelin devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. 60 tane arkadaşınız annelerine, babalarına kavuştular. Kimi evlendi çocuk sahibi oldu. Bizde sizi görüp, size sarılıp, sizi evlendirip, sizin çocuklarınızı görmek istiyoruz. Artık bizi bu acılardan kurtarın" şeklinde konuştu.

Aileler, teslim olan 60 çocuk anısına kırmızı ve beyaz renklerde 60 balonu sloganlar eşleğinde gökyüzüne uçurdu.