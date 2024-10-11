Diyarbakır Anneleri 6 Yıldır Evlat Nöbeti Tutuyor

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Diyarbakır anneleri 6 yıldır evlatlarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP il binası önünde 6 yıldır evlatlarının yolunu gözlüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Ailelerden Hatice Levent, kızı Fadime Levent'i almadan gitmeyeceğini, 10 senedir Fadime'nin peşinde olduğunu söyledi.

Evlatlarının bırakılması çağrısında bulunan Levent, "Evlatlarımız oralara layık çocuk değil, bırakın bizim de yüzümüz gülsün. Askere, polise teslim ol, hiçbir ceza yok. Dön gel yavrum, seni çok özledim. Senin mürüvvetini görmek istiyorum, sana sarılıp doya doya öpmek istiyorum. Arkadaşlarına da söyle hepiniz gelin. Bizi bitirdiniz, bırakın yavrularımızı, kendi çocuklarınızı oraya götürün. Kızım, ölmeden önce seni görmek istiyorum" dedi.

Oğlu Abdurrahman'ın 2015'te dağa kaçırıldığını öne süren baba Mehmet Yaşa, "Çocuğum gelmeyene kadar, ben ölünceye kadar buradan kalkmayacağım. Çocuğumu istiyorum, kanımın son damlasına kadar burada olacağım. Oğlum eğer beni dinleyip görüyorsan bir devlet mensubuna hemen teslim ol" ifadelerinde bulundu.