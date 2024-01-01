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Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasını protesto etmek için oturma eylemine devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasını protesto etmek için oturma eylemine devam ediyor

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetini sürdürüyor. Anneler, çocuklarına kavuşmak için umutlu olduklarını ve güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Diyarbakır anneleri, çocuklarının dağa kaçırılmasını protesto etmek için oturma eylemine devam ediyor
01.01.2024 - 15:17,
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1583'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişi sürdüren annelerden Sariye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşmak istediğini söyledi.

12 yıldır evladına hasret olduğunu ifade eden Tokay, "Oğlum HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Biz 5 yıldır buradayız. İnşallah bu yeni yılda hayırlı haberler, müjdeler alırız." dedi.

Tokay, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Oğlu Bayram için oturma eylemi yapan baba Şadin Elhaman da tek amacının çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtti.

Yıllardır çocuklarından haber alamadıklarını, onlara kavuşmak için evlat nöbetini sürdürmekte kararlı olduklarını dile getiren Elhaman, "Sadece kendi çocuğum değil, bu çocukların hepsini alacağız. Bütün çocuklar artık evine dönsün. Allah'tan umudumuz kesilmez. Bir umut için buraya gelmişiz. İnşallah bu yıl bize uğurlu gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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