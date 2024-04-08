Diyarbakır Anneleri, Ramazan Bayramı\'nda Evlatlarına Kavuşmak İstiyor

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Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1680'inci güne ulaştı.

49 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemini aynı ümitle sürdüren aileler, eski HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişine devam ediyor.

Yaz kış, salgın, ramazan demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, Ramazan Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.

"Bayramda artık sevinç gözyaşları dökmek istiyorum"

Annelerden Ayten Elhaman, AA muhabirine, evlatlarının ellerinden alındığını söyledi.

Evladından ayrı her bayramın buruk geçtiğini ifade eden Elhaman, "Oğlum, 7 bayramı sensiz geçiriyorum. Sana hasret kaldım. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bayramda artık sevinç gözyaşları dökmek istiyorum. Her gün gözüm kapıda, pencerede. Senin yerin orası değil. Kaç gel, seni bekliyorum." dedi.

"Gel, bayramı beraber geçirelim"

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti.

Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, "10 bayramı oğlumdan ayrı geçiriyorum. Oğlum gel, bayramı seninle geçirelim. Aziz seni çok özledim. Kardeşlerin seni çok özlemiş oğlum." diye konuştu.

"Oğlum teslim olsaydı o zaman bayramı yaşayacaktım"

Bedriye Uslu da bayramı hasret kaldığı oğlu Mahmut ile geçirmek istediğini kaydetti.

"27 bayramı Mahmut'suz geçiriyorum. Oğlum güvenlik güçlerimize teslim olsaydı o zaman bayramı yaşayacaktım. Ne gecemiz ne gündüzümüz var. Kolumuz, kanadımız kırık, bayramımız buruk geçiyor." diyen Uslu, her bayram acılarının daha da tazelendiğini ifade etti.

"Gel artık sensiz bayram geçmiyor"

Evladı için oturma eylemi yapan Baba Ömer Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Tokay, şöyle dedi:

"27 bayramı çocuğumdan ayrı, buruk geçiriyorum. Herkes seni özlemiş oğlum, neredeysen gel. Gel emniyet güçlerimize teslim ol. Gel artık sensiz bayram geçmiyor."