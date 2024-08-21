Diyarbakır Barosu, yangınla ilgili bilirkişi heyetini şikayet etti - Son Dakika
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Diyarbakır Barosu, yangınla ilgili bilirkişi heyetini şikayet etti

Diyarbakır Barosu, yangınla ilgili bilirkişi heyetini şikayet etti

Diyarbakır Barosu, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan 'elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir' değerlendirmesine itiraz ederek bilirkişi heyetini şikayet etti.

21.08.2024 18:31
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Barosu, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangının çıkış nedeniyle ilgili, 'elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir' değerlendirmesi yapan bilirkişi heyetini, Bilirkişilik Karar Bölge Kurulu Başkanlığı'na şikayet etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Köksalan mahallesinde 20 Haziran gecesi meydana gelen rüzgarın etkisiyle Çınar'a bağlı Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ ve Yetkinler kırsal mahallelerine sıçrayan ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili incelemeler ve soruşturmalar sürüyor.

Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamada, Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi heyeti tarafından 14 Ağustos günü soruşturma dosyasına sunulan raporda, 'yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir' şeklinde bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Raporu hazırlayan heyet hakkında şikayette bulunulduğu ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

"Çınar ilçemizde meydana gelen yangın felaketine ilişkin soruşturma sürecinde fail/lerin aklanmasını kabul etmiyoruz. 20 Haziran 2024 tarihinde Diyarbakır ili Çınar İlçesi Köksalan Mahallesinde başlayan, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın felaketinde 15 insanımız yaşamını yitirmişti. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, 21 Haziran 2024 tarihinde görevlendirilen bilirkişi yangının çıkış yerine ilişkin yerinde tespit ve incelemelerde bulunmuş ve tanzim edilen ön rapor kapsamında, yangının çıkış sebebinin elektrik direklerinden kopan tellerin yarattığı kıvılcımın etkisiyle oluştuğu belirtilmişti. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı alınan rapor sonrasında, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmak suretiyle yeniden bir  rapor tanzimine karar vermişti. Bilirkişi heyeti tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde soruşturma dosyasına sunulan raporda; "yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmak mümkün değildir" şeklinde bir değerlendirme yapılmıştır. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunularak, alınan raporun bilimsel ölçütlerden yoksun ve subjektif değerlendirmeleri kapsadığı belirtilmek suretiyle, itiraz edilmiş; aynı zamanda  bilirkişi heyetinin çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlarla  yangın sebebini belirlemeden ziyade fail/leri aklayıcı nitelikte rapor tanziminden dolayı Diyarbakır Bilirkişilik Karar Bölge Kurulu Başkanlığı'na şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Hukuki süreci yakinen takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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