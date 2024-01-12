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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik Akademi Lise'sinde Gençlere Destek Veriyor - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik Akademi Lise'sinde Gençlere Destek Veriyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla Çermik ilçesinde açtığı Çermik Akademi Lise'de kayıtların başladığını duyurdu. Ücretsiz olarak sunulan eğitim hizmetlerinde üniversiteye hazırlık derslerinin yanı sıra rehberlik, değerler eğitimi, kültürel faaliyetler, geziler, kütüphaneler ve okuma grupları, bilgisayar, sanat ve yazarlık atölyeleri, söyleşiler, konferanslar ve kamp gibi etkinlikler de yer alacak. Kayıtların 30 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik Akademi Lise\'sinde Gençlere Destek Veriyor
12.01.2024 - 13:25,  Güncelleme: 13:28
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Çermik Akademi Lise'de kayıtlar başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, önceki dönemlerde birçok öğrenciyi hedefindeki üniversiteye kavuşturan akademi liselere yenisini ekledi.

Çermik ilçesinde açılan ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz verileceği akademi lisede kayıtlar 30 Ocak'a kadar devam edecek.

Lise öğrencileri ve 21 yaş altı mezunları kapsayan akademi lisede, üniversiteye hazırlık temel derslerin yanı sıra rehberlik, değerler eğitimi, kültürel faaliyetler ve geziler, kütüphaneler ve okuma grupları, bilgisayar, sanat ve yazarlık atölyeleri, söyleşiler, konferanslar ile kamp ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikler de yapılacak.

Kaynak: AA
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