Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Emiri Bilgievi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Emiri Bilgievi'ni ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Emiri Bilgievi\'ni ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkı'nda bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti. Çiftçi, merkezde yapılan eğitim çalışmalarını inceledi ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Ayrıca, öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Proje kapsamında toplamda 3 bin 297 öğrenciye materyal desteği sağlanacak.

02.03.2024 14:59  Güncelleme: 15:01
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır'a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde eğitim çalışmaları sürüyor.

Genel Sekreter Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerin bulunduğu sergiyi açtı. Her öğrenci ile ilgilenen Çiftçi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sergi sonrasında sınıfları dolaşan Çiftçi, öğrencilere içinde kalem, silgi, cetvel, boya gibi kırtasiye malzemesi bulunan çantalardan hediye etti.

Merkezde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çiftçi, "Çocuklarımız bilimle yetişiyor, keşfediyor ve üretiyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluk, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel. Çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz. Ali Emiri Bilgievi'nde eğitim gören çocuklarımızın kısa süre içerisinde gösterdikleri gelişimi memnuniyetle takip ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Merkez, Ali Emiri ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi'nde 2 bin 437 öğrenciye dağıtım yapılırken Gürbüz, Bismil Prof.Dr. Aziz Sancar, Çınar ve Eğil Bilgievi'nde 860 öğrenciye dağıtım yapılması ile toplam 3 bin 297 öğrenciye materyal desteği sağlanmış olacak.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Emiri Bilgievi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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