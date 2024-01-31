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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Bulvarı'nı 5 gün süreyle trafiğe kapatacak - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Bulvarı'nı 5 gün süreyle trafiğe kapatacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Bulvarı\'nı 5 gün süreyle trafiğe kapatacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkılması kapsamında İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmını 5 gün süreyle trafiğe kapatacak. Alınan karar gereği, Bulvarın Çift Kapı ile Tek Kapı arasında kalan kısmı zorunlu olarak sağlı ve sollu 1 Şubat ile 5 Şubat arasında araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücülerinin alternatif yolları kullanması gerekecek.

31.01.2024 17:23
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören yapıların yıkılması kapsamında İnönü Bulvarı'nın belirli bir kısmını 5 gün süreyle trafiğe kapatacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Sur ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'ndaki ağır hasarlı yapıların yıkımı nedeniyle yolun bir kısmını trafiğe kapatma kararı aldı.

Alınan karar gereği, Bulvarın Çift Kapı ile Tek Kapı arasında kalan kısmı zorunlu olarak sağlı ve sollu 1 Şubat ile 5 Şubat arasında araç trafiğine kapatılacak.

Yıkım esnasında olası risklerin önüne geçmek için alınan karar gereği araç sürücülerinin alternatif yolları kullanması gerekecek.

Toplu ulaşım araçları Ali Emri Caddesi, Kıbrıs Caddesi, İnönü Bulvarı'ndan gelerek Tek Kapı'dan çıkış yapacak.

Kıbrıs Caddesi yönünden gelen araçlar ise Tek Kapı Ali Emri Caddesi'nden çıkış yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İnönü Bulvarı'nı 5 gün süreyle trafiğe kapatacak - Son Dakika
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