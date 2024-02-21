Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Okullar Arası Artistik Cimnastik Yarışmalarında Başarılar Elde Etti

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), 3 takım ve 2 bireysel sporcu ile katıldığı Okullar Arası Artistik Cimnastik Yarışmalarında başarılar elde etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulüplerine kazandırılan cimnastik sporcuları yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Köşkler Spor Salonunda gerçekleşen Okullar Arası Artistik Cimnastik Yarışması müsabakalarına 7 takım ve 35 bireysel sporcu katıldı.

Küçükler kategorisinde yarışan DBB Cimnastik Takımları birincilik ve üçüncülük elde etti.

Küçükler kategorisinde bireysel olarak yarışan DBB sporcularından Yusuf Emre Orak birinci olurken, kızlarda Zenan Yıldız üçüncü, Belinay Özkaya ise dördüncü oldu.

DBB Cimnastik Takımı derecelerinden dolayı kupa ve altın madalya, bireyselde Yusuf Emre Orak altın, Zenan Yıldız ise bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, sporcular, eğitmenler ve aileler ile bir araya geldi.

Buğday, çocukları, eğitmenleri ve aileleri tebrik etti.