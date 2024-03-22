Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van\'da Madalya Kazandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Ayaz Zeybek 34 kilogramda altın madalya, İbrahim Halil Kadak ise bronz madalya almaya hak kazandı.

22.03.2024 14:47  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Van'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup müsabakalarında derece aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ücretsiz spor okullarında keşfedilerek kulübe kazandırılan sporcular, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Van'da düzenlenen müsabakalarda yarışan Ayaz Zeybek 34 kilogramda altın madalya, İbrahim Halil Kadak bronz madalya almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Spor, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı
    15:44 Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Yağışı

    Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Tabiat parkında iki gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Günübirlik tatil için parka gelenler, göl etrafında yürüyüş yaparak güzel manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerden Ensar Üngören, kar yağışıyla Gölcük'ün ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve görülmeye değer olduğunu belirtti.

  • Malatya'da 2 Milyonluk Medikal Malzeme Çalındı, Zanlılar Yakalandı
    15:44 Malatya'da 2 Milyonluk Medikal Malzeme Çalındı, Zanlılar Yakalandı

    Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir esnafa ait medikal malzemelerin bulunduğu konteyner, vinç yardımıyla çalındı. İhbar üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda T.A. ve V.U. isimli zanlılar tespit edildi ve tutuklandı. Çalınan konteyner ise sahibine teslim edildi.

  • Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
    15:44 Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

    Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı. Operasyonda 12 bin 260 kağıda uyuşturucu emdirilmiş ve 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

  • Van'da Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı
    15:43 Van'da Orman Haftası Kutlamaları Kapsamında Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yapıldı

    Van Büyükşehir Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle il merkezi ve ilçelerde fidan dağıtım programları düzenledi. Hüsrev Paşa Camisi avlusunda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, bugün 49 bin kiraz, 6 bin vişne olmak üzere 55 bin fidanı daha vatandaşa dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, Çatak ilçesinde de vatandaşlara 4 bin kiraz ve 500 vişne fidanı dağıtıldı.

  • Bingöl'de motosiklet hırsızlığı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
    15:43 Bingöl'de motosiklet hırsızlığı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

    Bingöl'de jandarma ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan araştırmada, çalınan 3 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

  • Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, Trisome Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu
    15:42 Özel milli atlet Muhammet Eren Uysal, Trisome Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu

    Antalya'da düzenlenen Trisome Oyunları'nda, özel milli atlet Muhammet Eren Uysal 800 metre yürüyüş kategorisinde dünya birincisi oldu. Milli sporcular toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

  • Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor
    15:39 Hindistan'da Renk Festivali Holi Yaklaşıyor

    Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki pazarlar, renk festivali olarak da bilinen Holi Festivali'ne hazırlanıyor. Bu kadim Hint festivali, kışın sona erdiğini ve baharın başlangıcını müjdeleyerek iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeliyor. Milyonlarca Hintli, 25 Mart'ta Holi festivalini dini bir şevk ve sevinç içinde kutlayacak. Katılımcılar, renkli tozlarla birbirlerini sürecek ve sevgi ve şefkatlerini ifade edecek.

  • Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere toplu ulaşımda indirim sağlıyor
    15:39 Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğretmenlere toplu ulaşımda indirim sağlıyor

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, öğretmenlerin toplu ulaşım için ödediği fiyatta yüzde 20 indirime gittiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenler 11,25 liraya kullandıkları kontaksız kartları yapılan indirimle 9 liraya kullanabilecek. Açıklamada indirimden özel sektörde görev yapan öğretmenlerin de faydalanabileceği belirtildi.


15:05 Depremde yıkılan Galeria Sitesi’yle ilgili karar verildi Depremde yıkılan Galeria Sitesi'yle ilgili karar verildi
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
15:36 Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde Canan Kaftancıoğlu adliyeye böyle geldi: Beni özlemişsiniz herhalde
15:21 Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’yı eleştirdi Feyyaz Uçar, A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'yı eleştirdi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Herkesin içinde kadına böyle saldırdı Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Herkesin içinde kadına böyle saldırdı
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:10 Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü Sevgilisinin eski eşine yakalanan adam binadan atlayarak 5 yaşındaki çocuğun üzerine düştü
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 15:46:55. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Van'da Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement