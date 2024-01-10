 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek sağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek sağladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek oldu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 10 yeni gölet yapımı ve 23 Hayvan İçme Suyu (HİS) Gölet'i bakım ve onarım çalışması yaparak 33 gölet halkın hizmetine sunuldu. Ayrıca, kanal çalışmaları ve tarım arazilerine su sağlama projeleri de gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ayrıca çiftçilere tohum, gübre, ilaç ve arıcılık ekipmanları gibi destekler de sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek sağladı
10.01.2024 - 16:45,  Güncelleme: 16:57
Abone Ol

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında kentin gelişmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, tarımsal sulama altyapılarını güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla 2023 yılında, 10 yeni gölet yapımı ve 23 Hayvan İçme Suyu (HİS) Gölet'i bakım ve onarım çalışması yaparak 33 göleti halkın hizmetine sundu.

Ekipler, Çermik, Çüngüş, Silvan, Hani, Lice, Kulp, Ergani, Hazro, Dicle, Kocaköy ilçelerinde 77 bin metre açık kanal ve 42 bin 460 metre kapalı kanal olmak üzere 119 bin 460 metre kanal çalışmasına devam ediyor.

Ayrıca, Hani ilçesindeki Aynkebir kaynağından çıkan su, beton kanal ve borular kullanılarak yaklaşık 2 bin dekar tarım arazisiyle buluşturuldu.

Proje kapsamında, 6 bin 945 metre trapez tipi ve 343 metre dik tipi olmak üzere 7 bin 288 metre kanal yapıldı, 160 tarla priz kapağı, 13 yol geçidi, 9 sel geçidi yapılıp, 1350 metre boru döşenerek, 1150 dekar arazi suyla buluşturuldu.

Kırsal mahallelerde bulunan yayla ve meralardaki hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için de su sevkiyatı gerçekleştirilerek, her biri 5 tonluk 53 portatif su deposu dağıtımı yapıldı.

İlin, fıstık, badem, ceviz üretiminde Türkiye'nin en güçlü illerinden biri olması çalışmalarına devam eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bismil, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hazro, Hani, Kulp, Lice, Silvan, Sur ve Yenişehir ilçelerinde 200 bin ağaca fıstık aşısı uyguladı.

Coğrafi işaretli Karacadağ çeltiğinin üretilmesi amacıyla 93 üreticiye 169 ton çeltik tohumu ayrıca 1406 üreticiye 33 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu olmak üzere 202 ton tohum dağıtımı yapıldı.

Ayrıca, karpuzu yetiştiricilerini teşvik etmek için 4 bin 500 kilogram gübre, 4 bin 500 gram yaprak biti ve 9 litre kırmızı örümcek ilacı çiftçilere dağıtıldı.

Diyarbakır Arı Yetiştiriciliği Birliğini desteklemek, özellikle gençlere ve kadınlara yeni imkanlar sunmak amacıyla 162 üreticiye 4 bin 50 arılı kovan dağıtıldı.

Çiftçilerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla, badem soyma, 5 badem silkeleme makinesi ve 600 litrelik pulverizatör olmak üzere 8 makine ve teçhizat üreticilere hibe edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle, Hani, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek sağladı - Son Dakika


16:52
MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13
KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56
2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02
Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli

Son Dakika
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
16:30 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu
16:13 KKTC'de döviz bürosu sahibini öldürmüşlerdi! Kamerunlu katil zanlılarını polise teslim eden 3 Kıbrıs Türkü'nü Rum polisi tutukladı
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki Mossad operasyonu, İsrail'i de şaşırttı
15:56 2023'te modelliğe ara vermişti! Yıldız model Bella Hadid objektiflere üstsüz poz verdi
15:02 Tekirdağ ve Çanakkale'de kar esareti! Köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, 6 ilçede okullar tatil
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 17:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlara destek sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement