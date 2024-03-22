Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve sanatçı Aykut Kuşkaya\'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı kültür-sanat takvimi kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu ve sanatçı Aykut Kuşkaya'yı Diyarbakırlılarla buluşturdu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonunda düzenlediği "2024 Ali Emiri Kültür-Sanat Sezonu" ramazan etkinlikleriyle devam ediyor.
"Bereketin İzinde Diyarbakır'da Ramazan" mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi gerçekleştirirken Aykut Kuşkaya sevilen ezgilerini seslendirdi.
Vakkasoğlu 18 Mart Çanakkale Savaşı ve Gazze'de yaşananlara değindiği program, Kültür Şube Müdürü Ahmet Akrep'in konuklara plaket ve çiçek takdimi ile sona erdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen dinleyicilerden Gülay Güçlü, etkinlikleri keyifle takip ettiğini belirterek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklere iki senedir katılıyorum, çok memnunum. Söyleşileri, konserleri, tiyatroları takip ediyorum. Bu kültür sanat etkinlikleri sosyalleşmemi ve iyi vakit geçirmemi sağladı." dedi.
Dinleyicilerden Pınar Ataş da emeği geçenlere teşekkür etti.
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