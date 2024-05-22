Diyarbakır Çüngüş Devlet Hastanesi'nde Yataklı Servis Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş Devlet Hastanesi'nde Yataklı Servis Hizmete Açıldı

Diyarbakır Çüngüş Devlet Hastanesi\'nde Yataklı Servis Hizmete Açıldı

Çüngüş ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yatan hasta servisini hizmete açtı. Hastanede acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet verilmektedir. 10 yataklı yatan hasta servisi de hasta kabulüne başladı.

22.05.2024 16:36
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Devlet Hastanesinde yataklı servis hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için Çüngüş Devlet Hastanesinde yatan hasta servisi hizmete açıldı.

Acil servis, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, diş polikliniği ve evde sağlık hizmetleri alanlarında hizmet veren hastanede, 10 yataklı yatan hasta servisi hasta kabulüne başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Çüngüş Devlet Hastanesi'nde Yataklı Servis Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Çüngüş Devlet Hastanesi'nde Yataklı Servis Hizmete Açıldı - Son Dakika
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