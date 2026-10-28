Diyarbakır'da 10 milyon liralık taklit temizlik ürününün üretildiği depo mühürlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 10 milyon liralık taklit temizlik ürününün üretildiği depo mühürlendi

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde taklit temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin üretilip depolandığı iş yerine operasyon düzenlendi. Ürünlerin değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirildi; iş yeri ve depo mühürlendi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen çok sayıda temizlik ve kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde çeşitli markaları taklit eden temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin üretildiği ve depolandığı iş yerini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda çeşitli markaların taklidi olduğu belirlenen 75 toz deterjan, 1400 sıvı temizlik ürünü ve yumuşatıcı, 5 bin 200 saç bakım ürünü, 10 bin 300 boş ürün şişesi, 20 rulo ürün etiketi ve 15 varil kimyasal madde ele geçirdi.

Ele geçirilen ürün ve üretim ekipmanlarına el konuldu. Piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu değerlendirilen malzemelerin bulunduğu iş yeri ve depo mühürlendi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
DiyarbakırOperasyonYenişehirEkonomiGüncelSon Dakika

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