Diyarbakır\'da 1155 öğrenci ve 20 eğitimciye siber güvenlik semineri verildi

Diyarbakır'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1155 öğrenci ile 20 öğretmen ve öğretim görevlisine siber güvenlik konusunda bilgilendirme yapıldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi ve vatandaşlarda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 1 Ekim-4 Kasım 2026 tarihlerinde Diyarbakır Spor Lisesi, Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulu, Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bağcılar Anadolu Lisesi, Kırklar Dağı Anadolu Lisesi, Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Ergani Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'nde seminerler düzenlendi.

Seminerlerde katılımcılara teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı, hesap kiralama, sanal ortamda üye olunan gruplar, siber zorbalık, dijital tehditler, veri güvenliği ve dijital mahremiyet ihlali konularında bilgi verildi.

Paylaşımda, vatandaşların dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.