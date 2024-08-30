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Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da kutlandı. Yenişehir ilçesinde bulunan Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik önünde şiir okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Program, daha sonra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı'nın selamladığı birliklerin geçişi ve helikopter gösterisiyle sona erdi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hacer Kurt, Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mert Önen, 8. Ana Jet Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, şehit aileleri ve yakınları, gaziler, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.