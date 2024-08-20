Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Çocuklar, eğlenceli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

20.08.2024 22:16
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Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleni için önce sünnet kıyafetleri ve çeşitli hediyeler temin edildi.

Lunapark'a götürülen çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi, tarihi On Gözlü Köprü'de gökyüzüne uçan balon bıraktı, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Daha sonra kentte araçlarla şehir turu yaptırılan çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte de çocuklar, folklor, bando, palyaço, şişme oyun alanları ve yüz boyama gibi etkinliklerle eğlendi, çocuklara altın takıldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, burada yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıfları vakfedenlerin iradesi doğrultusunda bugünün şartlarına uygun olarak yaşatmak, geliştirmek ve gelecek nesillere aktarmakla görevli olduğunu belirtti.

Demir, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır başta insanlık tarihi olmak üzere tüm canlılara hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir medeniyetin günümüzdeki temsilcisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak tarafımızca sevk ve idare edilen Sultan II. Bayezid Vakfı hayır şartı gereği küçük çocuklarımızın sünnet şölenini gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimize uygun, örf ve adetlerimize göre geleceğe hazırlıyoruz. Umuyoruz ki gençlerimiz onlarla gurur duyacağımız, vatanına milletine yararlı başarılı bireyler olarak gelecekteki yerlerini alacaklar. Elimizden geldiğince onlara kol kanat germeye ve yardımcı olmaya devam edeceğiz."

Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yurt içi ve dışında ecdadın ayak izlerinin olduğu topraklarda kendilerine miras kalan vakıf kültür eserlerine sahip çıktıklarını dile getiren Demir, "Eserlerimizi ihya ederek gelecek nesillere daha iyi şartlarda miras bırakıyoruz. Sadece eser ihya etmiyor, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuruyoruz. Yaptığımız faaliyetlerde sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ötesinde, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirme, paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Ecdat yadigarı vakıf eserlerini ihya ederek gelecek kuşaklara aktarmanın yanında, alan elin veren eli görmediği bir sistemle hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi görüyor." ifadesini kullandı.

Programa, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Sur Kaymakamı Asım Solak, AK Parti MKYK Üyesi Ali Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, kurum müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 30 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi - Son Dakika

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