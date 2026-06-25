Diyarbakır'da 360 polis adayı yemin ederek mezun oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 360 polis adayı yemin ederek mezun oldu

Diyarbakır\'da 360 polis adayı yemin ederek mezun oldu
25.06.2026 14:40
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Diyarbakır Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 360 polis adayı, düzenlenen törenle yemin ederek mesleğe ilk adımını attı. Vali ve okul müdürü, başarı ve hukuka bağlılık mesajları verdi.

Diyarbakır'da Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 360 polis adayı yemin etti.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 32. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, eğitim dönemini başarıyla tamamlayan ve mesleğe başlayacak 360 polise görevlerinde başarı diledi.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın aziz mirasını ve hatırasını hep birlikte yaşattıklarını kaydeden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece bir mezuniyet törenine, bir mezuniyet sevincine şahit olmuyoruz. Bugün aynı zamanda adını bu topraklara, bu şehrin hafızasına ve milletimizin gönlüne sevgi, cesaret ve fedakarlıkla nakşetmiş kahraman şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan'ın aziz mirasını ve hatırasını hep birlikte yaşatıyoruz. Tarih bize açıkça göstermiştir ki, asayiş, güvenlik ve emniyetin tesis edilmediği hiçbir yerde medeniyetler yükselemez, ilim ve irfan ilerleyemez. Toplum, huzur ve güven içerisinde asla olamaz. Güvenlik bu aziz vatan topraklarında adeta hava ve su gibi hayati bir ihtiyaçtır. 81 vilayetimizin tamamında asayişi, güvenliği huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislerimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Başta bu tesislere de ismini veren kahraman şehit Müdürümüz Ali Gaffar Okkan olmak üzere canlarını aziz vatanımızın bekası uğruna feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mezuniyetimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Vefa Çelik de mezun olan polislere görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Türk Polis Teşkilatının köklü geleneğini, geleceğe taşımak adına çıkılan yolda hukukun üstünlüğüne olan bağlılığın, vicdanlarının pusulası olmasını isteyen Çelik, şöyle konuştu:

"Her adımınız milletin huzuruna, devletin vakarına, mazlumun duasına iz bırakmalıdır. Sizden beklenen kanunları sadece ezbere bilen değil onları adaletle uygulayan birer birey olmanızdır. Güce sığın değil, gücünü yalnız aziz milletin manevi değerlerinden alan, öfkeyi değil soğukkanlılığı baskıyı değil merhameti kibiri değil tevazuyu rehber edinen halis niyetlilerden olmanızdır. Bilmelisiniz ki polislik beyaz elbiseyle kömür taşımaya benzer. Hem yükünü taşıyacaksın hem de üstünü kirletmeyeceksin. Bu anlayışla üstlenmiş olduğunuz vazifenin kutsallığını içerisinde hissederek hareket etmekten katı suretle taviz vermeyeceksiniz. Kıymetli aileler, sizlerden emanet almış olduğumuz evlatlarınızı milletimizin hizmetkari olarak bu kapıdan uğurlama şerefine nail olmak da bizlerin en büyük gurur kaynağı olmuştur."

Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

Daha sonra yemin ederek kep atan 360 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

Törene, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 360 polis adayı yemin ederek mezun oldu - Son Dakika

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