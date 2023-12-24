Diyarbakır\'da 42 kişi gözaltına alındı

VALİLİK: 42 GÖZALTI

Diyarbakır'da DEM Parti tarafından düzenlenen kongrede 'suç ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarını işlediği tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 24 Aralık 2023 tarihinde halkların eşitlik ve demokrasi Partisi il Başkanlığı'nca düzenlenen parti gençlik Meclisi 1. olağan Kongresi'nde yasalara aykırı biçimde eylem yapan polise taş atan ve mukavemette bulunan 42 şahıs gözaltına alınmıştır. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.