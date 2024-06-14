Diyarbakır'da 483 Bin Öğrenci Yaz Tatiline Girdi

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 483 bin 455 aşkın öğrenci için yılının son ders zili bugün çalındı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi. Diyarbakır'daki okullarda düzenlenen çeşitli etkinliklerle 483 bin 455 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım programına katılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, öğrenciler, yaz tatilinde eğitim aktivitelerini sürdürmelerini istedi. Su, programın ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmede, kent genelindeki okullarda eğitim gören 483 bin 455 öğrencinin karne aldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın karne sevincine iştirak ettik. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, velilerimiz, idarecilerimiz hep birlikte bir eğitim ve öğrenim yılını tamamlamış oldu. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın yetişmesi için büyük gayret gösterdiler. Çocuklarımız başarılı olmak için çok çalıştılar. Velilerimiz ve idarecilerimiz onlara destek verdiler. Ben bu anlamda tüm eğitim camiamıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaz tatiline girmiş olacağız. Tabii tatil demek boş durmak değildir. Çocuklarımız kendilerini geliştirecek aktiviteleri yapacak. Velilerimiz de onlara yardımcı olacak. Hem tatil yaparak hem de kendilerinin eksik kaldığı noktada geliştirerek inşallah 2024-2024 eğitim ve öğretim yılına hazırlanmış olacaklar" dedi.