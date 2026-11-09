Diyarbakır\'da 500 Evler Kız Meslek Lisesi bilek güreşinde 25 madalya kazandı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 15 kız öğrenci, kentte düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi yarışmasında A ve B kategorilerinde 25 madalya kazandı. Sporcular, ocak ayında Adıyaman ve Şanlıurfa'da düzenlenecek yarışmalarda liselerini temsil edecek.

Kayapınar ilçesindeki 500 Evler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan bilek güreşi takımı, 15 kız öğrenciyle kentte düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi yarışmasına katıldı. Takım, yarışmalarda 5 birincilik, 6 ikincilik, 7 üçüncülük ve 7 dördüncülük elde etti. Toplam 25 madalya kazanan öğrenciler, bölgesel yarışmalar için hazırlıklarını sürdürüyor. Okulun spor salonunda yaptığı antrenmanlarla yarışmalara hazırlandıklarını belirten antrenör Samet Yeşil, "Okulumuz 2002 yılında faaliyete girdi. Ben de bu yıldan beri bu okulda görev yapıyorum. Birçok öğrenci yetiştirdik ve öğrencilerimiz şu an devlet kurumlarından tutun özel sektöre kadar çok güzel yerlerde hizmet vermektedir. Bununla beraber beden eğitimi bölümünde kazandığımız çok sayıda öğrencilerimiz var. Sportif alanlarda da okulumuz Diyarbakır geneline göre çok başarı göstermektedir. Okulumuz daha önce 2002'de karma olarak kuruldu. O dönemlerde de faaliyetlerimiz devam ediyordu. 2014 yılından sonra kız meslek lisesi oldu. Ardından sportif faaliyetlerimiz daha çok arttı. Bu sene okullar arası yarışmalara bilek güreşiyle başladık. A ve B gruplarında yarışmalara katıldık. Toplamda 5 birincilik, 6 ikincilik, 7 üçüncülük ve 7 de dördüncülük alarak toplam 25 madalya aldık" dedi.

'TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILMAYI HEDEFLİYORUZ'

Öğrencilerinin Şanlıurfa ve Adıyaman'da düzenlenecek bölgesel yarışmalarda mücadele edeceğini belirten Yeşil, "İlimizi Şanlıurfa ve Adıyaman'daki bölgesel yarışmalarda A ve B kategorilerinde temsil etme hakkını elde ettik. İnşallah orada da derece yapıp Türkiye finallerine katılmayı hedefliyoruz. Okulumuz, son dönemlerde yaptığımız çalışmalarla birlikte sadece bilek güreşinde değil, kort tenisinde, kick boks ve boksta artık bölgesel yarışmalara ve Türkiye finallerine giderek Diyarbakır'ımızı temsil etme yolunda çok yol katetti. Bize vermiş olduğu katkılardan dolayı okul müdürümüz Gürkan Beye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİM MİLLİ SPORCU OLMAK'

4 yıldır bilek güreşiyle ilgilenen ve yarışmalarda birincilik elde eden öğrencilerden Ruken Yarar, "4 defa Diyarbakır'da sağ ve sol kol bilek güreşinde şampiyon oldum. Bu sene de birinci oldum. Bölge ve final maçlarına gittim, Türkiye birincisi oldum. Adıyaman'da yapılacak olan bölgesel maçlarda hedefim birinci olup Türkiye finallerine katılmak istiyorum. Ondan sonraki hedefim ise milli sporcu olup Diyarbakır'ı, Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden İrem Demirel ise Diyarbakır'ı ve okulunu temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Diyarbakır'da sağ ve sol kol bilek güreşinde birinci oldum. Şanlıurfa'ya gideceğim. Orada da başarımı tekrarlayabilirsem çok mutlu olurum" dedi.