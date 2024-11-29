Diyarbakır\'da 508 Yıllık Kurşunlu Camisi\'nde Yangın Çıktı

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DİYARBAKIR'da 508 yıllık Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı vakti yangın çıktı. Cemaatin camiyi terk ettiği anlar kameraya yansırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi'ndeki 508 yıllık Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı vaktinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cemaatin camiyi terk ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ilk incelemede yangının elektrik kaynağından kaynaklandığı belirtildi. İncelemeler sürerken, yangında camideki halılar ile dini kitaplar zarar gördü.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR