Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Kapatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 7 Özel Eğitim Kurumu Kapatıldı

Diyarbakır\'da 7 Özel Eğitim Kurumu Kapatıldı

Diyarbakır'da usulsüzlük yapan 7 özel eğitim kurumu süresiz kapatıldı, denetimler devam edecek.

20.12.2024 16:39
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan denetimlerde usulsüzlük yaptıkları belirlenen 7 özel eğitim kurumu süresiz olarak kapatıldı.

Diyarbakır genelinde 165 merkezde 22 bin 963 öğrenciye devlet desteğiyle eğitim verilirken, yapılan incelemelerde bazı kurumlarda usulsüzlüklere rastlandı. Rastgele seçilen öğrenci grupları üzerinden kamera kayıtlarıyla gerçekleştirilen incelemelerde, bazı kurumların eğitim vermediği halde devletten destek ödemesi aldığı belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim kurumlarında yapılan denetimler sonucu haksız kazanç elde eden kurumlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Yetkililer, usulsüzlük tespit edilen kurumlara öncelikle alınan ücretin iki katı kadar para cezası kesildiğini belirtti. Aynı kurumun tekrar usulsüzlük yapması durumunda ise 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılma kararı alındığını ifade edildi. Bu kapsamda Diyarbakır'da 7 özel eğitim kurumu, valilik kararıyla süresiz olarak kapatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, ihtiyaç sahibi bireylerin gelişimlerine katkı sağlama sorumluluğu taşıdığına dikkat çekerek, "Usulsüzlük yapan hiçbir kuruma göz yummayacağız. Eğitim hakkını ihlal eden ve devletin kaynaklarını kötüye kullananlara yönelik denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

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