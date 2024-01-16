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Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın 3 dairede hasara neden oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da 8 katlı binada çıkan yangın 3 dairede hasara neden oldu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan 8 katlı bir binada çıkan yangın, 3 dairede hasara yol açtı. Yangın, Deniz Kent Pasur 3 Sitesi A Blok'un 6. katında başladı ve 5. ve 7. kata sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemiyor.

Diyarbakır\'da 8 katlı binada çıkan yangın 3 dairede hasara neden oldu
16.01.2024 - 17:21,
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı binada çıkan yangın, 3 dairede hasara neden oldu.

Bağcılar Mahallesi 1147. Sokak'ta Deniz Kent Pasur 3 Sitesi A Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle 6. katta çıkan yangın, 5. ve 7. kata da sıçradı.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 3 dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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