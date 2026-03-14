Diyarbakır'da 81 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir TIR'da 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında takibe alınan şüpheli TIR, uygulama noktasında durduruldu.

TIR'da yapılan aramalar esnasında dedektör köpeğin tepkisi ve ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş vaziyetteki 81 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.