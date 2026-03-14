Diyarbakır'da 81 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
Diyarbakır'da 81 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi

14.03.2026 08:30
Diyarbakır'da bir TIR'da 81 kg metamfetamin bulundu, bir şüpheli tutuklandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da bir TIR'da 81 kilogram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen geniş çaplı çalışmalar kapsamında takibe alınan şüpheli TIR, uygulama noktasında durduruldu.

TIR'da yapılan aramalar esnasında dedektör köpeğin tepkisi ve ekiplerin dikkati sayesinde gizlenmiş vaziyetteki 81 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 81 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da 81 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
