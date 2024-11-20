Diyarbakır\'da Açık Elektrik Kapağı Tehlike Sağlıyor

Güncel

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Fırat Sarı\'yı CİMER\'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Açık kalan elektrik kapağı, çocuklar için tehlike oluşturuyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, yaklaşık üç aydır açık durumda bırakılan elektrik kapağının çocuklar için ölümcül tehlike oluşturduğunu ifade eden esnaf, Dicle Elektrik'e bu durumun defalarca bildirmelerine rağmen hiçbir önlem alınmadığını ileri sürdü.

Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi esnafından Yakup Kurttekin, dükknının önünde bulunan açık elektrik kapağının ciddi bir güvenlik riski taşıdığını belirterek, "Bir çocuğun elini değdirmesi ölümcül bir vakaya yol açabilir" dedi.

Kurttekin, bu durumu Dicle Elektrik'e telefonla iki kez bildirdiğini ancak henüz bir çözüm sağlanmadığını ifade etti.

Kendi imkanlarıyla çözüm bulan Kurttekin, açık kalan kapağı taş ve tahta parçası ile kapatarak, "İnsanlar zarar görmesin diye kendimce bir çözüm buldum" şeklinde konuştu.

Kurttekin, bu durumun daha fazla gecikmeden çözülmesi gerektiğini dile getirdi.