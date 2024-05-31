Diyarbakır'da adliyede başlayan kavga akaryakıt istasyonunda devam etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da adliyede başlayan kavga akaryakıt istasyonunda devam etti

Diyarbakır\'da adliyede başlayan kavga akaryakıt istasyonunda devam etti

Diyarbakır'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma, akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Polis, tarafları biber gazı kullanarak ayırdı. Olayda kadınların da olduğu belirtildi.

31.05.2024 15:32
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DİYARBAKIR'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.

Olay, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti. Aralarında kadınların da olduğu taraflar adliye yakınındaki akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Adliye önünde güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada tarafların ayrılmaması üzerine biber gazı kullanıldı. Ayrılan taraflar, polis ekipleri tarafından farklı noktalara gönderildi.

Polisin bölgede güvenlik önlemi sürerken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Yenişehir, Kavga, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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