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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü - Son Dakika
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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bir bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

21.12.2023 - 19:27,
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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.

O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır\'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü - Son Dakika
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