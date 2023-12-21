Diyarbakır'da ağır hasarlı bina korna eşliğinde çöktü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde ağır hasarlı bina, korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasar oluşturduğu binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında korna eşliğinde yavaş yavaş çöktü.
O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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