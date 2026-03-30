Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet
Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet

30.03.2026 22:30
Muhsin Dülge, tartışma sonucu eşini av tüfeğiyle öldürüp, akrabasını yaraladı, tutuklandı.

DİYARBAKIR'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle eşini öldürüp, akrabasını ağır yaralayan Muhsin Dülge tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhsin Dülge ile eşi Özge Dülge ve kendi akrabası A.T. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dülge, av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Özge Dülge'nin hayatını kaybettiği, akrabası A.T.'nin ise yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan A.T., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Özge Dülge'nin cansız bedeni yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Muhsin Dülge, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin iÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika

İzmir’de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
Antalya’da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu Antalya'da Suriye uyruklu kadın ölü bulundu
Adana’da 3 katlı binanın terasında patlama 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Adana'da 3 katlı binanın terasında patlama! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı
İsrail ateşle oynuyor Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar İsrail ateşle oynuyor! Dev petrokimya tesisine bomba yağdırdılar
Hizbullah: İsrail’e 2 Mart’tan bu yana 1100 saldırı düzenledik Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

22:14
Trump, İran’da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
22:03
Gözlerini kararttılar Galatasaray, Liverpool’un iki yıldızının peşinde
Gözlerini kararttılar! Galatasaray, Liverpool'un iki yıldızının peşinde
21:55
Bahçeli’den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
Bahçeli'den dikkat çeken Özgür Özel çıkışı
21:35
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
21:33
Mbappe görmesin Ester Exposito’dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
20:22
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika
