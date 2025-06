Diyarbakır'da Anne ve 3 Çocuğunun Öldüğü Yangın… Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Küçük, İhmalleri Anlattı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Diyarbakır'da üçü çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, düzenlediği basın toplantısıyla dün Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Aras Rojava sitesindeki 13 katlı apartmanda yaşamlarını yitiren anne Bircan Çavdar, kızları Elif ve Zeynep ile oğlu Yusuf ve 17 kişinin yaralanmasına neden olan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yangın ihbarının dün saat 18.08'de 112 komuta merkezine düştüğünü söyleyen Küçük, saat 18.11'de 112 komuta merkezi tarafından Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimlerine bildirildiğini aktardı.

İhbarı alan ekiplerin 1 dakika sonra 18.12 olay yerine doğru hareket ettiğini ve saat 18.17'de olay yerine vardığını dile getiren Küçük, "Üçü merdivenli, altı adet arazöz araç ve 44 itfaiye eri ile müdahaleye başlanmıştır. Duman tahliyesinin binanın yapım tekniğinden kaynaklı ne yazık ki yetersiz olması bina içerisinde biriken zehirli gazların ne yazık ki çok yoğun olması nedeniyle bina tahliyesinin dıştan yapılması gerektiği konusunda ikazlarda bulunulmuş, mahsur kalan vatandaşlar için balkonlara yönlendirmeler başlamıştır" diye konuştu.

'Temiz hava solunum cihazlarıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır'

İtfaiye erlerinin bina sakinlerinin kurtarılmasına yönelik yapılan çalışmaları anlatan Küçük, "Yönlendirilen vatandaşlarımızın balkonlardan merdivenli itfaiye araçlarıyla tahliyeleri gerçekleştirmiştir. Eş zamanlı olarak yine apartman içerisinde bulunan merdivenler ve kat koridorları da kontrol edilerek panik halinde merdivenlerde mahsur kalan 21 vatandaşımız bina sakini tespit edilmiştir. Onların temiz hava solunum cihazları vasıtasıyla binadan tahliyeleri sağlanmıştır. Ne yazık ki maalesef bütün çabalara rağmen bu 21 kurtarılan vatandaşımızın 4'ünü kaybetmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı

Gelen ilk ihbarın mesken yangını olarak yapıldığını söyleyen Küçük, mesken yangını olarak 112 komuta merkezine bildirilen yangın ihbarı olay yerine vardığı anda yangının mesken yangını değil, elektrik şaft boşluğundan kaynaklı komple 13 katlı binanın hepsinde her katında bina yangını olduğunun görüldüğünü söyledi.

'Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı kablolar kullanılmış'

Yangının çıktığı 13 katlı binadaki eksiklikleri anlatan Küçük, "Bu bir daire veyahut konut yangını değil komple bir bina yangını aynı zamanda birtakım eksiklikleri şu an için tespit etmiş olup bunu da kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Binanın zemin katından başlayarak son kat altına kadar hem ara koridorlarda hem de yangın merdivenlerinde herhangi bir havalandırma boşluğu ve pencerenin bulunmaması duman, ısı tahliyesini ne yazık ki engellemiştir. Yangın merdiveni kapılarının otomatik kapanma sisteminin olmayışı, çatı katında havalandırma boşluğu bulunmayışı, yangının çıkış sebebi olan elektrik şaft boşluğunda elektrik kablolarının yığın halinde üst üste bırakılarak çatıya kadar çekildiği gözlemlenmiştir. Yine elektrik şaft boşluğunun her katta tamamen açık olması gerekirken mevzuata göre açık olması gereken boşluk beton ile kısmen kapatılmıştır. Her katta beton ile kapatma mevcuttur. Köşelerden kırılarak kablolar çekilmiştir. Kabloların yanmaz halojen free kablolar olması gerekirken yanıcı özellikte PVC kablolar kullanıldığı ve bu kabloların elektrik taşıma kapasitesi olarak yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Elektrik şaft boşluğunun dış kapaklarının aynı şekilde rahat alevlenebilen ve çok miktarda zehirli gaz çıkaran PVC malzemeden olduğu yine tespit edilmiş bulunmakta. Ne yazık ki elektrik şaft boşluğunun depo olarak kullanılıp çeşitli eşyaların bırakıldığı piknik tüpü, ütü masası arabalarının bulunduğu tespit edilmiştir. Elektrik şaft boşluğunun çatı katının üzerine çıkarılmayıp çatı zemininde biriktirildiği tespitlerin arasındadır. Daha detaylı pek çok tespit mevcuttur. Bu tespitlerimin tespitlerimizin hepsini ve detaylı itfaiye raporumuzu kamuoyuyla ileriki günlerde paylaşacağız" ifadesini kullandı.

'İtfaiye birimi ile ilgili soruşturma başlatılmıştır'

"Bu sabahtan itibaren olayla ilgili idaremizce soruşturma başlatılmıştır" diyen Küçük, "Bu olaya dair sorumluluğu bulunan müteahhit belediyeler, belediye personeli, ruhsat veren belediye, iskan ruhsatı veren belediye, yine büyükşehir belediyemizin itfaiye birimi ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturmanın şeffaf biçimde yürütüleceğinin buradan hep birlikte sözünü veriyoruz. Yine bu soruşturmayı detaylıca inceleyeceğimizin detaylarıyla şeffaf şekilde sonuçlandıracağımıza buradan sözünü veriyoruz. Dün itibariyle valiliğin açıkladığı bilgilere göre savcılık da bu olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatmış olup bu konuyla ilgili hem binanın yapılışından şimdiye kadar hem bina mevzuatına dair bütün gerekli tedbirlerle alakalı detaylı bir soruşturma başlatılmış ve savcılık soruşturması için itfaiye birimlerimiz dün yazılı ve sözlü ifade vermişlerdir. Diyarbakır halkına bu konunun şeffafça aydınlatılması için sözümüzü veriyoruz. Kederli aileye, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz canların önünde saygıyla eğiliyoruz. Bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Evet, biz soruşturma başlattık. Bu konu detaylandırılıyor. Biz de bunları duyduğumuz için soruşturma başlattık. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız değerli arkadaşlar. 21 vatandaşımız aralardan, binalardan ve koridorlardan kurtarıldı. Ne yazık ki dördünü kurtaramadık. Yani bu 21 vatandaşı itfaiye erlerimiz solunum cihazlarıyla oksijen tüpleri ile kurtardı, kurtarabildi. Ama dört vatandaşımızı ne yazık ki soludukları zehirli gaz sebebiyle kaybettik" diye konuştu.