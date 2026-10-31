Diyarbakır\'da apartmanda çocuğun parmağına sıkışan metali itfaiye ekipleri çıkardı

Diyarbakır'da apartmanda çocuğun parmağına sıkışan metali itfaiye ekipleri çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir apartmanda çocuğun parmağına oynadığı metal sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yakınlarının ihbarı üzerine geldikleri adreste metali keserek çıkardı; o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun parmağına sıkışan metal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Dönümlü Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen çocuğun parmağına oynadığı metal sıkıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, metali keserek çocuğun parmağından çıkardı. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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