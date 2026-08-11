Diyarbakır'da Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi
Yenişehir'de park halindeki araçta silah ve fişek bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.
Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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