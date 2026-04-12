Diyarbakır'da Barajlarda Kontrolsüz Su Tahliyesi Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valiliği, etkili yağışlar nedeniyle barajlarda kontrollü su tahliyesine başlandığını duyurdu.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, etkili yağışlar nedeniyle barajlarda su seviyesinin yükseldiğini belirterek, barajlarda kontrollü su tahliyesine başlanacağını duyurdu. Can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşlara, nehir yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yağışların barajlara gelen su miktarını artırdığı, bazı barajlarda kontrollü tahliye işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Devegeçidi Barajı'nın yanı sıra Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da tahliye işlemlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgemizde baraj havzalarına düşen yağışların yoğunluğuna bağlı olarak, barajlara gelen yüksek akım durumlarında zaruri hallerde kontrollü tahliye (su bırakma) işlemleri yapılabilmektedir."

İlimizde etkili olan yağışlar nedeniyle, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı'nda su seviyesi yükselmiş olup, dolusavak kapakları açılarak kontrollü su tahliyesine başlanacaktır. Diğer barajlarımızdan Ergani, Pamukçay, Başlar, Kuruçay ve Ambar barajlarında da serbest akışlı tahliye işlemleri devam etmektedir. Tahliye sürecinde can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla; nehir yatakları ve dere kenarları çevresindeki yerleşim birimlerinde bulunan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, baraj ve göl alanlarına yaklaşmamaları, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, bağ-bahçeler ve geçici barınaklar için gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Ayrıca tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi ve su seviyesinde meydana gelebilecek ani yükselmelere karşı azami dikkat ve tedbir gösterilmesi gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

Diyarbakır Valiliği, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 18:25:25. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Barajlarda Kontrolsüz Su Tahliyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.