Diyarbakır'da Bıçakla Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Önceki gün Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde 40 yaşındaki Erkan C'nin, çocuklarını minibüse bindirdiği sırada uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
