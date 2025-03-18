Diyarbakır'da Çanakkale Şehitleri Anıldı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenle şehitler anıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Diyarbakır Valiliği'nce anma programı düzenlendi. Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eser Sönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından saygı atışı yapılan programda, Vali Zorluoğlu, Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayarak şehitlerin kabrine karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü anma günü programı daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sürdü. Buradaki programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapılırken, 7. Kolordu Komutanlığı'nca barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi.