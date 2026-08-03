Diyarbakır'da Çatı Yangını, İki Şüpheli Gözaltında
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, iki şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangını çıkardıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli binada bulunanları uyararak tahliyeyi sağladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binanın çatısında hasar meydana geldi.
İnceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışmada yangını çıkardıkları iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin gözaltına alınma anları kameraya yansıdı.
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