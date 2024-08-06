Diyarbakır\'da cep telefonu kamerasıyla hortum görüntülendi

Diyarbakır'da hortum cep telefonu kamerasında
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki deprem konutlarında çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarında, dün öğlen saatlerinde boş arazide hortum oluştu. O sırada konutlarda bulunan bir vatandaş, oluşan hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çıkan hortumun herhangi bir zarara yol açmadan sona erdiği öğrenildi.
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