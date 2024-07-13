Diyarbakır\'da CHP Milletvekili Türkan Elçi\'nin ailesine saldırı düzenleyenler yakalandı

Güncel

DİYARBAKIR'da bir otel ile CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açan V.G ile ona yardım eden 2 kişi yakalandı. V.G.'nin emniyetteki ifadesinde, otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Olay, 11 Temmuz'da gece saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. Bir otel ile 28 Kasım 2015'te basın açıklaması sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait kafeye tabancayla ateş açılıp, tehditler yapıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetimi Sistemleri (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde ateş edenin kolunda dövme bulunan V.G. olduğu belirlendi. Ekipler, V.G. ile ona yardım eden U.Y. ve G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Y.G.'nin otel ve kafeye gelenlerin çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını iddia ederek olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.