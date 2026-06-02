Diyarbakır'da Cinayet Davasında Gelişme
Diyarbakır'da Cinayet Davasında Gelişme

02.06.2026 15:47
Mervenur Yararlık'ı öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15-24 yıl hapis cezası istemi.

Diyarbakır'da geçen yıl bir kafede silahla 22 yaşındaki Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanığın 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Bülent A, sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya, mağdur S.K. ile maktul Mervenur Yararlık'ın ailesi katılmadı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile kaçma şüphesini gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada sanık Bülent A. savunmasında, olayda ölen Mervenur Yararlık'ı değil S.K.'yı tanıdığını iddia ederek, hasta olduğunu, tedavisi için tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahliyesine yönelik karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 8 Mart 2025'te Mervenur Yararlık'ı öldüren, arkadaşı S.K.'yı yaralayan tutuklu sanık Bülent A. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
