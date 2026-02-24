Diyarbakır\'da Çocuklar için Siber Eğitim

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları ve gençleri suçtan korumak için okullarda bilgilendirme faaliyeti yürütüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün "teknoloji bağımlılığı", "siber güvenlik", "bilinçli internet kullanımı", "dolandırıcılık" konularında okullarda verdiği eğitimlerle çocukları ve gençleri maruz kalabilecekleri tehlikelerden korumaya yönelik çalışmaları anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan ekip, geçen yıldan bu yana okul okul gezerek çocuklara ve gençlere "doğru internet kullanımı", "internetin tehlikeleri", "siber zorbalık" ile ilgili eğitim veriyor, dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yapıyor.

İki polis memurundan oluşan ve geçen sene 28 okulu ziyaret ederek 5 bini aşkın öğrenciye ulaşan ekip, bu yıl da okullarda eğitim ve bilgilendirme faaliyetini sürdürüyor.

"Gençler interneti çok bilinçsiz kullanıyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Tolga Odabaş, AA muhabirine, verdikleri eğitimlerle çocukların ve ailelerin siber dolandırıcılık, siber zorbalık, istismar, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına maruz kalmalarını önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Odabaş, her geçen gün teknolojinin ve internet kullanımının yaygınlaştığını, bununla birlikte risklerin de arttığını vurgulayarak, çocukların ve gençlerin interneti güvenli ve doğru kullanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Geçen yıl 5 binden fazla öğrenciye ulaşıp internetin tehlikelerine karşı onlara uyarılarda bulunduklarını anlatan Odabaş, sadece okullarda öğrencilere değil, farklı etkinliklerle yetişkinlere de ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Odabaş, bu bilgilendirme faaliyetlerinin önemine işaret ederek, bir kişiye temas edilmesiyle dahi tüm aileye ulaşılmış olduğunu dile getirdi.

Yetişkin bireyin evine gittiğinde uyarıları çocuğuna anlattığını ya da okulda bilinçlenen öğrencinin evde anne babasına öğrendiklerini aktardığını ifade eden Odabaş, böylece bir ailenin kurtarılabildiğini söyledi.

Odabaş, "Gençler interneti çok bilinçsizce kullanıyor. İnternette edinmiş oldukları kimliklerle gerçek kimliklerini yadsıyorlar." dedi.

"Yapay zekayla yapılan videolar nedeniyle binlerce insan mağdur oldu"

Yapay zekanın devreye girmesiyle risklerin daha da arttığına dikkati çeken Odabaş, bunun mağduriyetleri de artırdığını belirtti.

Odabaş, şunları kaydetti:

"Yapay zeka çok farklı görselleri, çok farklı amaçlarla sunabiliyor. Dolayısıyla insanların bunları ayırt etmesi daha zorlaşabiliyor. Bununla ilgili çok fazla dolandırıcılıkla karşılaşıyoruz. Yapay zekayla yapılan videolar nedeniyle binlerce insan mağdur oldu. Topluma mal olmuş kişilerin ya da toplum tarafından bilinen kişilerin görsellerini kullandıklarında çok daha büyük paralar kazanır hale geldiler. Bu eğitimlerde amacımız, gençlerimizi internette karşılaştıkları siber zorbalıktan, mağduriyetlerden korumak. İnternet faydalıdır ama doğru şekilde kullanabiliyorsan."

Ailelere de çağrıda bulunan Odabaş, "Ebeveynler çocuklarını asla internetle baş başa bırakmasınlar. Çocuk, odasında internetle baş başa kaldığı zaman kendisine apayrı bir kimlik yaratıyor, apayrı bir dünyanın içerisine giriyor." ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme faaliyetinin yapıldığı okullardan Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 11. sınıf öğrencilerinden Hümeyra Babür, daha önce sosyal medyada zaman geçirdiğini, tehlikelerini gördükçe oradan uzaklaştığını dile getirdi.

Babür, "Daha önce aile bağlarımız yoğun değildi. Sürekli odamda tek başıma dururdum, telefonla zaman geçirirdim, şimdi öyle değil. Sosyal medya kullanımını bıraktıktan sonra ailemle sohbet ediyorum, birlikte yemek yiyoruz. Böylesi daha iyi. Ailemle zaman geçirmiş oluyorum." diye konuştu.

Muhammet Uğurbayram da verilen eğitimlerle siber güvenliğin ne kadar güçlü olduğunu, internetin doğru kullanılmadığında ne kadar zararlı olduğunu anladığını belirtti.

Uğurbayram, "Bazen hesabıma tanımadığım kişileri alıyordum, sırf takipçim daha fazla olsun diye. Artık hesabıma tanımadığım, güvenmediğim kişileri almayacağım. Verilen bilgileri çevremle de paylaşıp insanların bilinçlenmesini sağlayacağım." dedi.