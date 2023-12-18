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Diyarbakır'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
18.12.2023 - 12:37,  Güncelleme: 12:40
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DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki Mehmet Avşar ile Murselin Avşar hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ergani ilçesi Kırsal Aşağı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Şeker, idaresindeki 21 DZ 506 plakalı otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki Mehmet Şeker, Mehmet Avşar ile Murselin Avşar yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Mehmet Avşar ile Murselin Avşar, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Sürücü Hacı Şeker ile Mehmet Şeker'in de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır'da çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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