Diyarbakır'da "Cumhuriyetin 100. yılında Uluslararası Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi" düzenlenecek.
Valilik, Dicle Üniversitesi, Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birliğiyle 16-18 Şubat'ta "Cumhuriyet'in 100. Yılında Uluslararası Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi" gerçekleştirilecek.
Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Konukevi'nde düzenlenen toplantıda, kongrenin şehrin geleceğine dair ufuk açıcı projeksiyonlar tutacağını söyledi.
Kongre sayesinde Diyarbakır'ın tarih, coğrafya, ekonomi ve toplum odaklı bir bakış açısıyla yeniden anlaşılmasına imkan sağlayacak bir zemin oluşturulmasını beklediğini aktaran Karakoç, "Diyarbakır'a dokunduğunuz zaman ya şairdir ya yazardır ya düşünürdür ya da bilim adamıdır. Bu değerleri anlatmak, geleceğe daha iyi bakmak Türkiye Yüzyılı'nda Diyarbakır'ımızın da bir yüzyıl şehri olması için ciddi manada çalışmak gerekiyor." dedi.
İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Karakaş da kongreye yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 250 bilim insanının katılacağını kaydetti.
Diyarbakır'ın geleceğine dair bir vizyon oluşturma gayreti içerisinde olduklarına değinen Karakaş, "Diyarbakır'ın geleceğine dair bir yol haritası belirleyeceğiz. Derdimiz Diyarbakır'a hizmet. Çünkü Diyarbakır kutsal bir şehir." diye konuştu.
Toplantıda, Dicle Üniversitesi'nde kurulacak olan Mehmet Esra Cansız Vakfı Kütüphanesi'nin protokolü de imzalandı.
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