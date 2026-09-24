Diyarbakır\'da depoda çalışan 2 işçi tiner kokusundan etkilenip hastaneye kaldırıldı

DİYARBAKIR'da bir kamu kurumunun deposunda boya yapan 2 işçi, yoğun tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir kamu kurumunda meydana geldi. Kurumun depo olarak kullanılan kapalı alanında boya yapan 2 işçiden biri baygınlık geçirdi. Diğer işçinin de fenalaşması üzerine mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından yoğun tiner kokusundan etkilendikleri belirlenen 2 işçi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.