Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası yapılan konutların 6 bini tamamlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası yapılan konutların 6 bini tamamlandı

Diyarbakır\'da 6 Şubat depremleri sonrası yapılan konutların 6 bini tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası yapımına başlanan konutların 6 bininin tamamlandığını, vatandaşların sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladığını açıkladı.

31.08.2024 11:12
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası yapımına başlanan konutların 6 bininin tamamlandığını, vatandaşların sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. 6 bin 40 konutun yapımı ise tamamlandı. Hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Diyarbakır'da inşa edilen konutların ve vatandaşların görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Bakan Kurum, "Diyarbakır'ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı. Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Zinnet Çelikel Çıtak, "Her şeyi düşünmüşler, her şey yapılmış. Hayal ettiğimden daha güzel, daha temiz olmuş. Konutlar çok güvenli ve içerisinde rahatlıkla oturabiliyoruz. Devletimize güveniyordum ama bu kadar erken yapılacağını inanmıyordum. Çok erken yapıldı" dedi.

'EN KISA SÜREDE TÜM KONUTLARI TESLİM ETMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Bölgedeki projenin sorumlusu TOKİ İnşaat Uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti. Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini belirten Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 6 Şubat depremleri sonrası yapılan konutların 6 bini tamamlandı - Son Dakika

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